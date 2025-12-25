25日夜から今季最強の寒気が流れ込み、日本海側を中心に冬の嵐になりそうです。年末年始の天気を矢澤剛気象予報士とお伝えします。クリスマスの雨のあとですが、“年末寒気”がやってきそうです。特に26日、27日がピークとなりそうです。そしてこのあと、新春もまた一段と強い寒波が流れ込んでくる予想が出ています。どの辺りで雪が降るかということですが、日本海側でかなりの大雪が予想されています。“年末寒気”は、26日から27