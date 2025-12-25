漫画家の魚喃キリコ（なななんきりこ）さんが昨年12月25日に亡くなっていたことがわかりました。52歳でした。葬儀は近親者のみで行われました。【写真】映画化もされた代表作「blue」魚喃さんの作品を複数発行してきた東京ニュース通信社が12月25日、「漫画家・魚喃キリコ氏が、2024年12月25日、52歳で静かにその生涯を閉じられました」と報告。「一年の時を経てのご報告となりましたことは、故人ならびにご遺族の意向による