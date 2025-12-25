乃木坂46副キャプテン菅原咲月さんが表紙を飾るフォトブック『20±SWEET 2026 JANUARY』が26日、発売されます。【写真】晴れ着がお似合い！笑顔の乃木坂46・菅原咲月さん同誌は、「ハタチ」の今を駆け抜けるアイドルたちに、ハイクオリティーなグラビアとインタビューで迫る“スイート”な新スタイルフォトブックです。表紙を飾る菅原さんは2024年12月に乃木坂46の副キャプテンに任命され、年末の「NHK紅白歌合戦」に11年連続で出