黒竜江省のハルビン市から「中国の北極」と呼ばれる漠河市に向かう東北テイストをテーマにした列車・K7041号が22日午後6時20分、ハルビン駅から出発した。車内に入ると、壁は東北エリアの人々にとってはおなじみのオンドルをほうふつさせる赤いレンガがデザインされ、ベッドには派手な色合いで牡丹の花などがプリントされている花柄「東北大花」のベッドカバーが使われている。さらに、窓には年画（新年に家の門や扉、壁等に飾る版