中国の研究チームが0〜19歳のがん患者の5年生存率と医療アクセスについて初めて実施した長期追跡型研究の結果が12月24日、国際的な医学誌「ランセット」に掲載されました。中国の0〜19歳のがん患者の5年生存率は77．2％に上り、子どもがかかるがんの中でよく見られる白血病、リンパ腫などの生存率が著しく向上したことが分かりました。この研究は、中国国家児童腫瘍モニタリングネットワークに登録された0〜19歳の9万5189症例を対