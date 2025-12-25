西川貴教が、8枚目のシングル『Ignis -イグニス-』を2026年2月18日にシングルリリースする。 （関連：kemio、西川貴教、OWV……JO1、「SuperCali」コラボダンスから広がるグループの輪） 表題曲「Ignis -イグニス-」は、2026年1月放送開始のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされたもの。絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡が