SNSで知り合った当時16歳の少女に現金を渡してみだらな行為をしたとして逮捕された三重県警の男性巡査が不起訴処分となりました。三重県警の警備部警備第二課に所属していた男性巡査(29)は、今年3月、名古屋市中区のホテルで、当時16歳の少女に現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑いで、9月に逮捕されていました。名古屋地検は、男性巡査を12月25日付で不起訴処分としましたが、処分の理由は明らかにしていません。