◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ女子東海大福岡53―34新潟産大付（25日、東京体育館）持ち前の豊富な運動量を基にした堅固な守備を武器に、2年ぶりの8強の舞台に到達だ。女子の東海大福岡が新潟産大付を34点に抑えて撃破。主将の東口紅愛（3年）は「目標は日本一。しっかりと勝ち切れて良かった」とうなずき前を見据えた。【女子の結果＆組み合わせはこちら】攻守で東口がチームをけん引だ。第1クオー