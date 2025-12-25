信越線開業・荻野屋創業140周年記念釜めし（画像提供：荻野屋） ＪＲ東日本は、駅弁の頂上決定戦「駅弁味の陣２０２５」の投票結果を発表し、総合評価が最も高かった最高賞の「駅弁大将軍」には群馬県安中市の荻野屋が発売する「信越線・荻野屋 １４０周年記念 峠の釜めし」が選ばれました。 ＪＲ東日本では、特色ある駅弁を発信して地域の活性化につなげようと、ウェブ投票によるイベントを２０１２年から開催しています。