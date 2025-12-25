◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ精華女子68―61鳥取城北（25日、東京体育館）迷いを振り切り、積極的なプレーで精華女子に流れを呼び込んだ。【女子の結果＆組み合わせはこちら】2点を先行された第1クオーター序盤。司令塔役の盛山璃音（3年）はオフェンスリバウンドを奪うと、果敢に同点の2点シュートを決めた。思い悩んでいた心が、すっと晴れた。「みんなが思い切ってやってこいと、声をかけてく