老舗の駅弁製造販売「東海軒」が弁当・惣菜販売の「天神屋」傘下へ 「元祖鯛めし」などで知られる老舗の駅弁製造販売「東海軒」（静岡市）が、弁当・惣菜販売の「天神屋」（静岡市）の傘下に入る見通しとなったことが分かりました。 【写真を見る】「元祖鯛めし」などで知られる老舗の駅弁製造販売「東海軒」 東海軒は、1889年（明治22年）に静岡駅の開業と同じ年に開業し、長年静岡駅構内を中心に駅弁やサンドイッチなどを販売