楽天の岸孝之投手（41）が24日に生放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にゲスト出演。現在の球界ではなかなか見られなくなってきたワインドアップ投法への思いを語った。お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が24時間にわたって番組パーソナリティーを務めた同番組。そのなかで、岸の美しいワインドアップが好きだというリスナ