ボートレース江戸川の「第48回京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯」が25日に開幕した。初日、動きが光っていた一人が石渡翔一郎（23＝東京）だ。初日は5R4号艇1走だった石渡。4コースカドからコンマ08のトップスタートを決めた。1周1マークはスロー3者の動きを見て差しを選択。バック加速して1周2マークは巧みに先頭で回り、1着をもぎ獲った。「ペラは全然、違う形にしました。展示タイムも出てるし、直線がめちゃいい