高知競馬は宗石大調教師（74）の引退式の日程を発表した。12月28日、3R確定後（午後4時頃）、スタンド前ステージにて行う。宗石師は年度末の来年3月を待つことなく勇退を決め、21日に管理馬の最終出走を終えた。騎手を経て、94年5月1日初出走。地方競馬通算1万1092戦521勝。重賞5勝を挙げたノルディクダンサーが代表管理馬。そして、何と言っても「負け組の星」ハルウララ。走っても走っても勝てないことでブームとなった