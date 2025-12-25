クリスマスの朝、幻想的な光景が広がりました。普段は見えるはずの街並みが濃い霧で先が見えず、辺り一面真っ白に。暖かく湿った空気が流れ込んだことで発生したこの光景も、別の形の“ホワイトクリスマス”といえそうです。東京都心の最高気温は11.9度で12月中旬並み。しかし、25日夜は雨模様。そうした中、東京・足立区ではクリスマスイベントを楽しむ人たち。子供たちが乗り込んだ電車の中では、サンタクロースが待っていました