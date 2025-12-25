２５日午前５時４５分ごろ、横浜市鶴見区梶山１丁目の市道で、「乗用車と歩行者の事故。乗用車が逃走した」と１１９番通報があった。近くに住む職業不詳の女性（３３）が全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。神奈川県警鶴見署はひき逃げ事件として捜査している。署によると、現場は信号機のある十字路交差点。走り去る乗用車が目撃されており、署は関連を調べている。