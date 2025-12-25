近畿日本鉄道、菰野町（三重県）および菰野町観光協会は２５日、観光列車「つどい」の車内で、足湯が体験できる「足湯列車」を一昨年度、昨年度に続き、今年度も運行すると発表した。今回は来年１月３１日から２月２３日までの土、日、祝日のうち８日間。近鉄名古屋駅〜湯の山温泉駅間で１日１往復、運行する。「足湯列車」は、観光列車「つどい」の２号車に設置したヒノキ造りの足湯キット（４人用２台）で足湯を楽しむもの。