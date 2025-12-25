株式会社コナミデジタルエンタテインメントは２５日、年末年始にゲームソフト「桃太郎電鉄」シリーズ（「桃鉄」）をプレーした経験がある１００３人を対象に実施した調査結果を公開。「桃鉄」プレー中にどんな話題が出るかについては、以下のようになった。・ゲームの展開についての話題：５３．４％・駅や物件の雑談：４７．３％・出身地やゆかりの土地：３２．５％・思い出の旅行先：３１．４％・学生時代や地元の思い出話：