11月15日の北九州港の開港記念日を祝う「北九州港開港記念イベント」が11月1〜2日の2日間にわたり、港町・門司港の西海岸で開催された。2年ぶりに寄港する大型帆船「海王丸」をはじめ、監視船、巡視艇、浚渫船などの船舶が集結した本イベント。一般公開された船舶や出展ブースの様子をレポートする。○11月15日に開港記念日を迎える北九州港北九州港は古くは大陸との交易における西の門戸として、近代以降は日本の工業化を支える港