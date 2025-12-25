テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、21日にABCテレビ・テレビ朝日系で放送された『M-1グランプリ2025』について、注目度データを分析した。『M-1グランプリ2025』王者のたくろう(C)M-1グランプリ事務局○キー各局の同月平均注目度全属性で上回る注目度は、テレビの前にいる人(滞在者)のうち、テレビ画面に視線を向けていた人(注視者)の割合を表す数値。『M-1』が放送された