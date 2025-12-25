◆ウィンターカップ▽男子２回戦駒大苫小牧９１―８５桐生第一（２５日・東京体育館）駒大苫小牧は桐生第一に序盤からリードを奪うと、冷静にゲームをコントロールし２回戦を突破した。一気に主導権を握った。第１クオーター（Ｑ）、ＰＧ宮森昊太（３年）のジャンプシュートで先制すると、点を取り合う展開の中で３２―１５と大きくリードを奪った。第２Ｑ入ると、相手の３ポイントが決まり巻き返されたが、第３Ｑ以降はシ