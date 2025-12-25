十管本部は、25日、年内最後の定例会見を開きました。 中国などの海洋調査船が日本のEEZ＝排他的経済水域で活動を繰り返したことについて大達弘明本部長は、「監視警戒に万全を期す」と決意を述べました。 （第十管区海上保安本部 大達弘明本部長）「引き続き緊張感をもって監視警戒に万全を期していきたい」 十管によりますと日本のEEZ内ではことし、外国の海洋調査船がワイヤーのようなものを海中にのばすなどの特異な