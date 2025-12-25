2026年4月から、北九州モノレールの運賃が最大60円値上げされます。 北九州モノレールを運行する北九州高速鉄道が、九州運輸局に申請していた運賃の値上げが25日、認可されました。値上げされるのは2026年4月1日からで、区間によって20円から60円高くなります。小倉駅から片野駅までは210円が230円に、企救丘駅までは320円が380円です。運賃の改定は、増税などの影響を除いておよそ10年ぶりです。隣駅まで100円で利