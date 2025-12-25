中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。得意の中山で悲願のG1制覇を狙うコスモキュランダ（牡4＝加藤士、父アルアイン）は5枠10番に決まった。