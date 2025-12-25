中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。ラストランで23年天皇賞・春以来のG1・2勝目を狙うジャスティンパレス（牡6＝杉山晴、父ディープインパクト）は2枠3番に入った。同馬は22年7着、23年4着、24年5着に続く4年連続の参戦。今回がラストランとなる。団野は「ちょっとゲートが難しい馬なんで、奇数枠になって