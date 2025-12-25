お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さんが楽天モバイル プレスカンファレンスに登場。楽天モバイル株式会社代表取締役会長の三木谷浩史氏との、漫才さながらのコンビネーションで会場を盛り上げました。 【写真を見る】【 オリラジ藤森慎吾 】楽天モバイル三木谷会長から「CMも今年限りかな？」と強烈コメントにたじたじ「ジョークにとどめて」楽天モバイルのCMに出演している藤森さんは、この日楽天モバイルがま