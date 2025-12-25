愛知・名古屋市で信号待ちをしていたドライバー。青に変わり進み始めた時、突如ドライバーを襲った強い衝撃。後ろから車が追突してきたのです。その直後、ドライブレコーダーに映し出されたのは、反対車線を逆走するように走り去っていく1台の車。目撃されたのは“当て逃げ”の瞬間です。被害に遭った男性によりますと、当て逃げの車は追突後、少しバックすると反対車線に進入して加速し、その場から姿を消したということです。被