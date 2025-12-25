第70回有馬記念（28日、中山11R芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内のホテルで行われた。史上初の牝馬による連覇がかかるレガレイラは3枠5番。過去の有馬記念で最多の10勝を記録しているラッキー枠3番にはジャスティンパレスが入った。過去唯一未勝利の大外16番のタスティエーラは初勝利を狙う。有馬記念の全枠順と過去の優勝回数は以下の通り1枠1番 エキサイトバイオ（4勝）1枠2番 シンエンペラー（4勝）2枠3