能登半島地震の発生からまもなく2年となります。地震のあと、豪雨による被害も受けた石川県の被災地。「子どもたちを笑顔に」「能登から新しい未来を」。クリスマスを迎え、新たな動きが始まっています。秘密基地のようなトンネルに…その上には巨大な滑り台。クリスマスのきょう、石川県珠洲市に子どもたちのための遊び場「すずっこひろば」がオープン。震災の爪痕が残る珠洲市。まだ、子どもたちが外へ遊びに行くのも不安がある