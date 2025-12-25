アメリカ・オクラホマ州で警察官が目撃したのは、道路の上を飛び跳ねるタイヤです。飛び込んできたのは少なくとも3つのタイヤ。路肩に車を止め、すぐさま原因を探る警察官。すると、タイヤを散乱させてしまった男が小走りでやってきました。積んでいたタイヤを固定していなかったことから、転がってしまったのだといいます。警察：どこに住んでいますか？男：（テキサス州の）ダラスに向かっています。警察：ダラスに住んでいるん