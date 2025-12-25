TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第2夜が、25日に放送された（後6：00）。“超難関”1stステージを乗り越えた挑戦者の中から、最年少3rdステージ進出者が誕生した。【写真】やっと…超難関1stステージ初のクリア者史上最年少クリアとなったのは、長野誠の息子・塊王くん（16）。残り1秒というギリギリでのクリアとなったが「ありがとうございます。3度目の正直、果たせてよかったです」と喜びをかみしめていた。昨