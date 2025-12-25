中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。オーストラリアG1メルボルンC大敗からの巻き返しを期すシュヴァリエローズ（牡7＝清水久、父ディープインパクト）は4枠8番に決まった。クジを引いた北村友は納得の表情で「馬の底力をお見せできれば」ときっぱり。清水久師は「遠征帰りですけど特に問題ない。良い状態」