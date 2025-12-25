富山大学はきょう、風営法違反などの罪で逮捕・起訴された准教授の男を解雇したと発表しました。富山大学がきょう付けで解雇したのは富山大学の准教授滝谷弘被告（50）です。起訴状によりますと、滝谷被告は今年1月から5月にかけて店舗型の性風俗営業が禁止されている富山市内のアパートで店員の女性が男性客に性的サービスを行う営業をしたとされています。このほか恐喝など、あわせて4つの罪に問われています。滝谷