いよいよ年末年始。今回の年末年始はカレンダー上で9連休となります。円安・物価高時代の令和の年末年始はどうなっているのでしょうか。【画像で見る】約8割が「自宅でゆっくり」年末年始の過ごし方年末年始「自宅でゆっくり過ごす」が約8割井上貴博キャスター:伝統文化を受け継ぎながらも、令和のお正月は時代に合わせて変化しつつあります。年末年始をどのように過ごすのか聞いたアンケートによると、「宿泊を伴う帰省」と答え