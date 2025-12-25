中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。ダート交流重賞3勝の実績を引っ提げ、芝のグランプリに挑戦するサンライズジパング（牡4＝前川、父キズナ）は4枠7番に決まった。クジを引いた鮫島駿は「ラッキーセブン。二刀流の馬なんでMVPを獲れるように頑張ります」と笑顔だった。