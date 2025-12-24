2025年も残り1週間。日に日に寒さが増し、温かい鍋を食べる機会も増えるこの時期ですが、調理中のまさかの事態には注意が必要です。SNS上では、すき焼きを作っていて鍋ぶたが突然割れたという人がいたほか、煮物作りの最中に割れた鍋ぶたの画像を投稿する人もいました。一体何が起きたのか、取材班はこの画像の投稿者を訪ね、実際の状況について聞きました。鍋ぶたが割れてしまった有田さん：その日寒かったので煮物食べたいなって