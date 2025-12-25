浮気をしても彼女が許してくれたら味をしめて、さらに浮気を繰り返す男性もいるようです。そんな調子に乗った男性が、彼女の存在の大切さに気づくことがあるようで？今回は、何度も浮気を許してくれた元カノと別れて後悔している話をご紹介いたします。浮気を許してくれた元カノ「元カノはやさしくて俺に甘いから、なにをしても許してくれる子でした。そんな元カノに甘えて浮気を繰り返していた俺。何回浮気をしても、『お前しか