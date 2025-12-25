ロックバンド、Alexandrosのボーカル兼ギターの川上洋平（43）が25日、都内で同日発売のセカンドエッセー「次幕」発売記念イベントに出席した。音楽が生まれる創造方法やライブへの思い、日々の気づき、ファン、仲間との関係などをつづった1冊。「とてもすっきりした気持ちです。ここまで自分をさらけ出したのは初めてかなと思います」と話した。撮影は中国・成都で行った。「おしゃれな街でした。銀座や表参道にいるのと変わらな