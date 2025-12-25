名鉄知多新線の内海駅で25日、クリスマスイベントが開かれ、青い限定列車も登場しました。名鉄の内海駅には、イベント限定でクリスマスをイメージしたイラストがラッピングされた「ブルーミュースカイ」が停車しました。会場には、名鉄グループ各社のバス車両8台が展示され、バスの運転手が練習で使う車体から運行前の車体など、普段見られないバスが並びました。このほか、運転席に座ってのドラ