ファジアーノ岡山は25日、FW一美和成、MF神谷優太、GK川浪吾郎の3選手とJ1百年構想リーグ及び26-27シーズンの契約を更新したことを発表した。今季のJ1リーグで一美は32試合5得点、神谷は36試合1得点を記録し、川浪は2試合に出場していた。