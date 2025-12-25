日本サッカー協会(JFA)は25日、26年に開催する「天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会」が8月に開幕し、決勝戦を27年1月1日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催することが決定したと発表した。MUFGスタジアム(国立競技場)での開催は4大会連続、元日開催は川崎FがMF三笘薫の決勝点でG大阪を1-0で下した第100回大会以来、6大会ぶりとなる。