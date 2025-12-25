京都サンガF.C.は25日、DFパトリック・ウィリアム、MFレオ・ゴメスとの契約が2025シーズンをもって満了となることを発表した。今季のJ1リーグでパトリック・ウィリアムは17試合、レオ・ゴメスは11試合に出場していた。両選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。■パトリック・ウィリアム「京都のファン・サポーターの皆さんへ初めて京都の街に一歩足を踏み入れた瞬間から何か特別な物を感じていました。京都の街