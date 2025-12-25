V・ファーレン長崎は25日、アビスパ福岡FW岩崎悠人の完全移籍加入を発表した。1998年6月11日生まれの27歳は京都橘高から17年に京都に加入。その後、札幌、湘南、千葉、鳥栖を渡り歩き、24年から福岡に在籍していた。今季はJ1リーグ34試合1得点を記録している。岩崎はクラブを通じ、「V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さま、はじめまして。岩崎悠人です。このクラブの一員として戦えることをとても誇りに思います。