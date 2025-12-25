【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2が、12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」（読み：エンジョイ）のダンスプラクティス映像をKis-My-Ft2オフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 ■多幸感あふれるジョイフルなキスマイ流ポップス 「&Joy」は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び＝Joyを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しん