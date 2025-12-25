12月25日は、クリスマスです。25日から冬休みの子どもたち、サンタさんは来てくれましたか？忙しいのはサンタだけではありません。クリスマス商戦、真っ只中のジュエリー店、洋菓子店を覗いてみました。（詳しくは動画をご覧ください）