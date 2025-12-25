高校バスケの冬の祭典『SoftBank ウインターカップ2025 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』で男子の県代表のうちの1校・帝京長岡は点の取り合いを制して3回戦進出を決めました。 帝京長岡の2回戦の相手は滋賀の光泉。第1Qは20-24とわずかにリードを許し追いかける展開に。第2Q、お互い点の取り合いとなり、帝京長岡が逆転し、わずかにリードして41-37で試合を折り返します。さらに続く接