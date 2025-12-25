11月の百貨店のインバウンドによる売り上げは、2か月ぶりのマイナスとなりました。日中関係悪化による影響が出はじめています。日本百貨店協会によりますと、先月の全国の百貨店の外国人旅行客による売り上げはおよそ502億円で、前の月と比べ2.5パーセント減少し、2か月ぶりのマイナスとなりました。香港や韓国からの客の売り上げが大きく減少しています。また、日中関係の悪化により、中国からの客数が11月下旬にむけ徐々に減少し