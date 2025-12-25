◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）黄菊賞２着のアーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は１枠２番からのスタートとなる。山手助手は「そんなに癖もないし、偶数も悪くないですね。スッと発馬を決めて運べれば」と明るい表情を見せた。最終追いの翌日となる２５日は、ハッキングで軽めの調整。同助手は「馬の様子はいいですよ」と順調ぶりをアピールした