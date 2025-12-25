お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良さんの元妻でブロガーの川島菜月さんが2025年12月24日に公開した記事で、離婚後、インスタグラムのフォロワーからよく聞かれるという、離婚を後悔した日はあるかという質問に答えた。元夫へ「子供たちと出会えたことになによりも感謝」菜月さんは7月22日に、ブログで離婚を報告した。章良さんも同日、相方・金田哲さんのYouTubeチャンネルで離婚を報告。なお、このとき同時に、金田さんは結婚