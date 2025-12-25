４人組ロックバンド〔Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ〕（アレキサンドロス）のボーカル・川上洋平が２５日、都内でエッセー「次幕」（宝島社）の発売記念イベントに出席した。４３歳となり、心境の変化など率直な思いを本にまとめ、「すっきりした気持ちです。ここまでさらけ出したのは初めて」と胸を張った。バンド活動をする上で「自分の正体を知りたくなった。これまでは深く考えずに生きてきたけど、残りの人生は深く見つめて、作品